Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обсуждал шпионское дело с Президентом Украины Петром Порошенко на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом он заявил в беседе с журналистами во время рабочей поездки в Гомельскую область, передает БЕЛТА.

«Он мне задал этот вопрос. И я ему ответил фактами. Я ему признался, что с первого до последнего дня операции по нейтрализации шпионской сети был в курсе. Такая практика – председатель КГБ мне доложил сразу», - заявил Лукашенко.

Он сообщил, что на встрече с Порошенко в ОАЭ была достигнута договоренность не придавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила.

«Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. И мы показали. Этот человек признался, где работал, как работал. Куча материалов дополнительно есть. Не знаю, зачем нужен был этот скандал. Но они нарушили нашу договоренность», - подчеркнул президент Беларуси.

При этом он отметил, что «никакого московского следа в этом деле искать не стоит, потому что его там нет». В отношении лиц, причастных к данному делу, в Беларуси действуют исключительно в соответствии с законодательством, констатировал глава государства.

«Я этого полковника по званию, который просто работал под прикрытием журналиста, понимаю. Многие государства так себя ведут - под прикрытием журналистов, дипломатов работают разведчики. Я уже с этим сталкивался много раз. Но как понять белоруса, который за копейки работал на иностранную, пусть даже и не совсем чужую, разведку?» - возмутился Лукашенко.

Напомним, 20 ноября Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.

В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.

В начале ноября в рамках визита Президента Украины Петра Порошенко в Объединенные Арабские Эмираты состоялась двусторонняя встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко.