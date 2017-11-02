В рамках визита Президента Украины Петра Порошенко в Объединенные Арабские Эмираты состоялась двусторонняя встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.
Отмечается, что стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей по итогам официального визита главы белорусского государства в Украину в июле текущего года.
Особо было отмечено возобновление работы двусторонней демаркационной комиссии и усиление торгово-экономического сотрудничества на уровне регионов двух стран.
Лидеры обсудили состояние подготовки к экономическому форуму регионов Украины и Беларуси, проведение которого запланировано в Гомеле.
Особое внимание было уделено координации позиций в рамках международных организаций. Стороны обменялись также мнениями по поводу подготовки к саммиту Восточного партнерства, который должен состояться 24 ноября в Брюсселе.
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