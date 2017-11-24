Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Россия увеличила военный контингент из-за конфликта между различными криминальными группировками на оккупированном Донбассе. Об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Происходит конфликтная ситуация между различными криминальными группировками, входящими в оккупационную администрацию на оккупированных территориях востока нашей страны», - отметил Турчинов, сообщает УНИАН.

«В связи с этим обострением российское военное руководство увеличило военный российский контингент, который находится на оккупированной территории. В связи с этим возникли некоторые проблемные вопросы, в том числе и те военные столкновения, о которых мы с вами сегодня знаем», - добавил секретарь СНБО.

Напомним, 23 ноября РосСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию. Позже стало известно, что он прилетел в Москву.

21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Ранее Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

22 ноября стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.