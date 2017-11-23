Судья Октябрьского районного суда Полтавы связывает нападение на нее с окружением мэра Полтавы Александра Мамая.

Об этом она сообщила в комментарии Громадському.

«Я называю это окружением городского головы или председателя Октябрьского суда. Я предполагаю, что это Ковжога Александр – он был представителем городского головы по делу, а сейчас подает иск ко мне», - сказала она.

Гольник рассказала, что на нее напали «классические титушки». По ее словам, у нападавших в руках были похожие на полицейские дубинки или трубы.

«Удар был непрямой, а под углом, по голове. Не очень сильный. Наложили шов. Если бы муж меня не защищал, была бы совсем другая история. Ему сейчас тяжело ходить», - сказала женщина.

«Средства массовой информации приехали на место раньше полиции», - добавила она.

Напомним, 22 ноября вечером в Полтаве возле Мемориала Солдатской славы напали на судью Ларису Гольник.

Она работает судьей в Октябрьском районном суде Полтавы. Правда, уже два года не надевает мантию и не выносит приговоров, поскольку ее полномочия истекли в 2015-м году, а документы на переизбрание судьей бессрочно застряли в столичных кабинетах.

В мае прошлого года Лариса Гольник обратилась в полицию с заявлением, что мэр Полтавы Александр Мамай пытался «решить» вопрос открытого против него админпроизводства.

Судья задокументировала общение с мэром на скрытую камеру. На видео человек, который якобы является Мамаем, говорит, что считает, что «нужно закрыть это дело».

В то же время сама Гольник заявила, что председатель суда – Александр Струков – «способствует стороне» Мамая.