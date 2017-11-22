также в разделеПроисшествия
На Львовщине произошло ДТП с туристическим автобусом, есть жертвы 9
В Ужгороде в подъезде жилого дома прогремел взрыв 29
На Днепропетровщине в ДТП погибли 4 человека 38
На Сумщине убили отца известной биатлонистки 184
На Харьковщине взорвали банкомат 43
На Луганщине автобус столкнулся с двумя тракторами: 13 пострадавших 44
На Черниговщине водитель сбил насмерть мать с двумя дочерьми 62
Ситуация в АТО обостряется, погиб военный 37
Пентаграмма и черная курица: Под Одессой иностранцы совершили ритуальное убийство 100
На Житомирщине у предпринимателей со стрельбой украли 30 килограммов золота 100
На Виннитчине легковушка влетела в столб, погиб военный 47
На Буковине пьяный водитель пытался прорваться через границу 43
В Днипре мужчина открыл стрельбу по людям, ранены 4 человека 328
В зоне АТО из-за неосторожного обращения с печкой погибли 3 военных 180
На Киевщине группа иранцев напала на АЗС 176
В Запорожье в результате ДТП погиб военный 48
Ситуация в зоне АТО обострилась, ранены 4 военных 69
В Одессе произошла массовая драка активистов и полиции 218

В Полтаве напали на судью Ларису Гольник и ее мужа Игоря Гавриленко.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Только на меня напали. Я у вечного огня. На помощь», - написала судья.

 По данным местных СМИ, нападавших было двое.

Гольник возвращалась судебного заседания и должна была пройти через парк, где ее уже ждали неизвестные с дубинками и на велосипедах.

Задержать нападавших не удалось – они скрылись. Сейчас на месте работает скорая помощь, полиция, приехал прокурор города.

По состоянию на 18:19 Гольник забрала «скорая». У женщины черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рассечена бровь. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги