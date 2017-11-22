В Полтаве напали на судью Ларису Гольник и ее мужа Игоря Гавриленко.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Только на меня напали. Я у вечного огня. На помощь», - написала судья.

По данным местных СМИ, нападавших было двое.

Гольник возвращалась судебного заседания и должна была пройти через парк, где ее уже ждали неизвестные с дубинками и на велосипедах.

Задержать нападавших не удалось – они скрылись. Сейчас на месте работает скорая помощь, полиция, приехал прокурор города.

По состоянию на 18:19 Гольник забрала «скорая». У женщины черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рассечена бровь.