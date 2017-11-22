В Полтаве напали на судью Ларису Гольник и ее мужа Игоря Гавриленко.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Только на меня напали. Я у вечного огня. На помощь», - написала судья.
По данным местных СМИ, нападавших было двое.
Гольник возвращалась судебного заседания и должна была пройти через парк, где ее уже ждали неизвестные с дубинками и на велосипедах.
Задержать нападавших не удалось – они скрылись. Сейчас на месте работает скорая помощь, полиция, приехал прокурор города.
По состоянию на 18:19 Гольник забрала «скорая». У женщины черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рассечена бровь.
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