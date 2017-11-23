Сотрудники Службы безопасности пресекли попытку ввоза в Украину российского комплекса для прослушивания сетей сотовой связи.

Как сообщает пресс-центр СБУ, днипровский коммерсант решил заказать за 200 тысяч долларов США в РФ специальный комплекс для негласного получения информации. «Делец планировал прослушивать телефонные разговоры государственных служащих и конкурентов по бизнесу», - заявили в ведомстве.

Сотрудники СБУ задокументировали, что доставка комплекса должна проходить под контролем спецслужб РФ.

Во время многоэтапной операции оперативники СБУ имитировали ввоз в Украину спецаппаратуры и задержали бизнесмена при попытке его приобретения.

В ходе санкционированных обысков в помещениях, находящихся в собственности и пользовании коммерсанта, правоохранители изъяли закамуфлированные под бытовые предметы устройства негласного снятия информации и компьютерную технику, на которой было установлено программное обеспечение, предназначенное для негласного получения информации.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.