Сотрудники Службы безопасности пресекли попытку ввоза в Украину российского комплекса для прослушивания сетей сотовой связи.
Как сообщает пресс-центр СБУ, днипровский коммерсант решил заказать за 200 тысяч долларов США в РФ специальный комплекс для негласного получения информации. «Делец планировал прослушивать телефонные разговоры государственных служащих и конкурентов по бизнесу», - заявили в ведомстве.
Сотрудники СБУ задокументировали, что доставка комплекса должна проходить под контролем спецслужб РФ.
Во время многоэтапной операции оперативники СБУ имитировали ввоз в Украину спецаппаратуры и задержали бизнесмена при попытке его приобретения.
В ходе санкционированных обысков в помещениях, находящихся в собственности и пользовании коммерсанта, правоохранители изъяли закамуфлированные под бытовые предметы устройства негласного снятия информации и компьютерную технику, на которой было установлено программное обеспечение, предназначенное для негласного получения информации.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
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