Кабмин определил порядок ведения Единого государственного реестра расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков уровня топлива в резервуаре, а также порядок передачи учетных данных с них электронными средствами связи контролирующим органам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Во исполнение норм Налогового кодекса с 01.01.2018 предприятия, осуществляющие производство и оборот топлива, должны быть оборудованы расходомерами и уровнемерами-счетчиками», - говорится в сообщении.

Постановление предусматривает, что:

· ГФС осуществляет ведение реестра;

· Предприятия ежедневно присылают ГФС электронные документы с указанием объема оборота горючего;

· В реестре содержится информация о распорядителях акцизных складов, расходомерах и уровнемерах (название, модель, номер), суточном объеме оборота и остатке топлива по каждому резервуару и кодом товарной продукции.

Для внесения информации в реестр от ручного ввода к автоматической передаче установлены переходные периоды в зависимости от объема резервуара (более 20 тыс. Куб. м – с 01.07.2018, 1-20 тыс. куб. м с 01.01.2019, менее 1 тыс. куб. м – с 01.07.2019).

«Нововведение позволит сократить объемы теневого оборота горючего и обеспечит справедливые условия для всех игроков на рынке», - резюмировали в Минфине.