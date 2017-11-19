Недавние масштабные российские военные учения «Запад-2017» свидетельствуют о подготовке РФ к наступательным операциям.

Такое мнение во время пребывания в Канаде высказал министр обороны Польши Антоний Мацеревич, сообщает Укринформ.

«Учения «Запад-2017» закончились два месяца назад. Они происходили в пространстве между Северным ледовитым океаном и Черным морем и привлекали даже пуски баллистических ракет «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки. Россияне готовились не к обороне, а к агрессии», - сказал Мацеревич.

Он подчеркнул, что речь идет не о новой Холодной войне, а именно о подготовке к горячему противостоянию.

«С этой точки зрения Польша должна согласиться с предположением, что это не новая Холодная война, а ввод к горячей войне», - отметил министр обороны.

Напомни, российско-белорусские учения «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября. По легенде учений, РФ и Беларусь воевали против террористов государства Вейшнория - вымышленного сепаратистского региона на северо-востоке Беларуси на границе с Литвой и Латвией.

Россия якобы вывела последние эшелоны военной техники и остатки личного состава из Белоруссии 28 сентября.

В свою очередь начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия изначально перебросила в Беларусь для участия в учениях «Запад-2017» значительно больший военный контингент и не вывела его по окончанию военных маневров.