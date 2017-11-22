также в разделеОбщество
В Стамбуле проверяют самолеты МАУ после сообщения о взрывчатке 10
Взрывы в Калиновке: Офицер пропустил на территорию части посторонних 29
ОБСЕ: Вооруженные люди продолжают находиться в Луганске 38
Хроническое переутомление и тахикардия: Холодницкий подтвердил, что попал в больницу 11
В Украине продавали контрафактные препараты для лечения рака и гепатита 31
В Польше обломками памятника бойцам УПА вымостили дорогу 21
Медведчук: Переговоры по осужденным в РФ украинцам ведутся непрерывно 15
Оксана Марченко о сожженном баннере: Обязательно помолюсь об этих людях 36
Провал проверки e-деклараций: Украина может не получить от ЕС €600 миллионов 24
Геращенко: Среди заложников в ОРДЛО – 10 женщин 23
Тернопольский депутат избил женщину-полицейского 54
Макса Коржа таки не пустили в Украину 29
СМИ: Холодницкий госпитализирован с подозрением на инфаркт 48
РосСМИ сообщают об аресте всех сотрудников прокуратуры «ЛНР» 153
Сытник заявил, что не нарушал закон при общении с журналистами 20
СМИ: В Луганске арестовывают людей, приближенных Плотницкому 190
«Переворот в «ЛНР»: ВСУ привели в готовность резервы 90
Мингарелли назвал Украину двигателем Восточного партнерства 31

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не исключает своей отставки.

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

«Отставки исключать никогда нельзя», - сказал он.

По его словам, он будет бороться с недоброжелателями и отстаивать репутацию НАБУ.

Как сообщал ForUm, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту разглашения директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником тайны досудебного расследования.

Он отрицает разглашение тайны следствия во время встреч с журналистами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги