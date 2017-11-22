Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не исключает своей отставки.

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

«Отставки исключать никогда нельзя», - сказал он.

По его словам, он будет бороться с недоброжелателями и отстаивать репутацию НАБУ.

Как сообщал ForUm, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту разглашения директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником тайны досудебного расследования.

Он отрицает разглашение тайны следствия во время встреч с журналистами.