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Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в ГПУ.

По данным издания, Сытника могут уже в пятницу, 17 ноября, вызвать на допрос. При этом сам директор НАБУ находится в Португалии в командировке.

«ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел», - пишет издание.

Отметим, что в среду на заседании антикоррупционного комитета Совета депутат Антон Геращенко призвал ГПУ открыть дело и проверить эту запись.
ForUm

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