Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 381/2017 «О дополнительных мерах по развитию лесного хозяйства, рационального природопользования и сохранения объектов природно-заповедного фонда».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, документ разработан по результатам совещания под председательством Порошенко по реформированию и устойчивому развитию лесного хозяйства, которая состоялась недавно в Киеве.

Глава государства поручил Кабинету Министров Украины разработать ряд мер по обеспечению устойчивого природопользования, развития лесов, совершенствованию системы государственного управления в сфере охраны, защиты, использования и воспроизводства лесных насаждений, ведению лесного хозяйства, а также сохранению ценных природных комплексов и экосистем, развитию заповедного дела Украины.

Поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по совершенствованию системы финансирования и развития лесного хозяйства, в частности, путем создания государственного фонда развития лесного хозяйства, определив источники его наполнения и направления средств, в том числе предусмотрев возможность зачисления в фонд рентной платы за специальное использование лесных ресурсов.

Также Порошенко поручил активизировать работу по воспроизводству лесов, в том числе увеличению их площадей, облесению непригодных для хозяйственного использования угодий, прибрежных полос водоемов, созданию экономических стимулов для расширенного воспроизводства лесов и повышения эффективности лесохозяйственной деятельности.

«... утвердить программу «Леса Украины - 2030»; обеспечить проведение с учетом лучшей мировой практики национальной инвентаризации лесного фонда Украины; повысить эффективность ведения лесного хозяйства, не допуская при этом ограничения управленческой и финансово-экономической самостоятельности государственных лесохозяйственных предприятий», - поручается в указе.

Кроме того, в документе определен ряд мер по усилению борьбы с незаконными рубками и оборотом древесины.

В частности, предусмотрено внедрение центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере лесного хозяйства, единой государственной системы электронного учета древесины, в том числе подтверждение происхождения древесины, с учетом европейских норм и стандартов.

Поручено также принять исчерпывающие меры по недопущению массового усыхания хвойных лесных насаждений от повреждения вредителями и болезнями, в том числе усовершенствовать систему профилактики, оздоровления и расширенного воспроизводства лесов, предусматривать соответствующее ежегодное финансирование таких мероприятий.

Также в указе говорится, что необходимо предусмотреть во время доработки проекта закона о госбюджете Украины на 2018 год и при разработке проектов законов о госбюджете на следующие годы расходы на надлежащее финансирование мероприятий по ведению лесного хозяйства, охраны и защиты лесов.