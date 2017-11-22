Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что не допускал в своих действиях и высказываниях нарушения законодательства.
Об этом он сказал на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады 22 ноября, сообщает Украинская правда.
По словам Сытника, сейчас определенные политические силы ведут большую работу, чтобы дискредитировать НАБУ в глазах международных партнеров, в частности путем компрометационных кампаний через СМИ.
«Но хочу заверить, что наши международные партнеры четко проверяют информацию и ложь сразу выясняется», – отметил директор НАБУ.
Относительно дела о возможном разглашения секретных документов в общении со СМИ в формате оффрекордз Сытник сказал: «В силу занимаемой должности я постоянно общаюсь с журналистами. Это нормальная практика всех правоохранительных и государственных органов, элемент прозрачности, в том числе антикоррупционных органов. Форматы общения с журналистами разные. У меня действительно были встречи с журналистами в формате оффрекордз».
«Ни разу при любом общении со СМИ мной лично никаких нарушений закона допущено не было», – подчеркнул директор НАБУ.
«Все слова, которые я говорил в открытых интервью, при встречах с журналистами в формате оффрекордз, я готов повторить онрекордз, не боясь нарушить какую-либо норму закона», – отметил Сытник.
По его словам, несмотря на то, что много заинтересованных лиц «ждут ошибок, которые дают основания для уголовного наказания членов НАБУ, агентство продолжит идти вперед и выполнять функции, для которых оно создавалось».
16 ноября стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время