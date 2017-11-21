Бывшему директору Государственного предприятия «Олимпийский» объявлено о подозрении в рамках расследования уголовного производства о хищении средств, выделенных на подготовку Евро-2012. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«В рамках производства Киевской прокуратуры и отдел «К» СБУ о хищении средств Евро-2012 проведены обыски и объявлено о подозрении экс директору ГП «Олимпийский», генеральному директору фирмы-подрядчика и директору посреднической структуры», – отметил он.

По словам генпрокурора, сумма убытков только при закупке сидений для стадиона в 2011 году составила 27 млн грн.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о проведении десятков одновременных обысков у фигурантов дела о хищениях во время подготовки к Евро-2012.

Прокуратура Киева в рамках расследования резонансных уголовных производств по фактам хищения государственных средств во время Евро-2012 сообщила о подозрении бывшему директору предприятия «Спецпостач» международного благотворительного фонда «Безопасность страны».