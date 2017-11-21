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Никакого вмешательства в автоматизированную систему распределения судебных дел Высшего административного суда Украины не было и быть не может, заявляет пресс-служба ВАСУ.

Вчера, 20 ноября 2017 года, в средствах массовой информации появилась информация о том, что адвокат Михаила Саакашвили заявил о якобы вмешательстве в процедуру формирования коллегий судей ВАСУ для рассмотрения иска Саакашвили к Президенту Украины относительно обжалования указа о прекращении гражданства Украины.

«Распределение административных дел в Высшем административном суде Украины между судьями для дальнейшего рассмотрения происходит исключительно с помощью автоматизированной системы распределения, с четким соблюдением требований Кодекса административного судопроизводства Украины и Положения об автоматизированной системе документооборота суда», - подчеркнули в ВАСУ.

В пресс-службе также обратили внимание на то, что собрание судей ВАСУ утвердило персональный состав постоянно действующих коллегий судей, таким образом автоматизированная система определяет состав коллегии из числа судей основного состава, в который входит судья-докладчик.

«Обвинения во вмешательстве руководства аппарата Высшего административного суда Украины и его работников в работу автоматизированной системы распределения судебных дел является безосновательным», - подчеркивается в заявлении.

В ВАСУ призвали стороны по делам и их представителей не вводить в заблуждение общественность и не создавать искусственного ажиотажа вокруг рассмотрения судебных дел, связанных с политикой.

Напомним, 31 октября 2017 в Высший административный суд Украины поступил иск Саакашвили к Президенту Украины относительно обжалования указа о прекращении гражданства Украины. Автоматизированной системой делопроизводства иск был разделен на судью-докладчика Татьяну Шипулину. Дело было назначено к рассмотрению на 22 ноября 2017.

Кроме этого, во избежание возможных манипуляций вокруг этой темы в дальнейшем пресс-служба ВАСУ сообщает, что указом Президента Украины от 10 ноября 2017 № 357/2017 «О назначении судей Верховного Суда» Шипулина назначена на должность судьи Верховного Суда в Кассационный административный суд.

14 ноября Шипулина отчислена из штата ВАСУ, а 15 ноября зачислена в штат нового Верховного Суда. Таким образом, судья Шипулина не имеет полномочий рассматривать административные дела в Высшем административном суде Украины. В связи с этим дело по иску Саакашвили к Президенту Украины относительно обжалования указа о прекращении гражданства Украины снято с рассмотрения. Иск будет повторно перераспределены между судьями ВАСУ, которые уполномочены осуществлять судопроизводство в Высшем административном суде Украины.
ForUm

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