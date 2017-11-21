Высланный из Украины белорусский дипломат работал первым секретарем посольства Беларуси в Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера МИД Марьяну Бецу.

«По состоянию на данный момент этот сотрудник, а это первый секретарь посольства Беларуси, прекратил работу и покинул наше государство», - сказала Беца.

В ответ на вопрос, когда состоялась высылка дипломатического представителя, Беца отметила, что в МИД не комментируют этот вопрос.

Она проинформировала, что это решение было принято в связи с задержанием корреспондента Украинского радио Павла Шаройко.

Напомним, 21 ноября украинский МИД сообщил белорусской стороне об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства Беларуси в Украине.

