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Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о проведении десятков одновременных обысков у фигурантов дела о хищениях во время подготовки к Евро-2012. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, как показывают изъятые документы – «воровали с размахом».

«Шаг первый – занижение стоимости при оформлении таможенных платежей. Например: кресло, закупленное за 78 долларов у производителя, оформляли по цене в 6 долларов. В результате государство получило первые миллионные убытки», - рассказал генпрокурор.

«Шаг второй - то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК «Олимпийский» уже за 189 долларов. На арене 70050 мест. Завышение государственных расходов составило около 8 млн долл.», - отметил Луценко.

Он подчеркнул, что аналогичные схемы выявлены и в других закупках.

Напомним, по указанию генерального прокурора Украины Юрия Луценко столичной прокуратурой возобновлено и активизировано расследование в уголовных процессах по фактам хищения средств во время проведения Евро-2012.

 
ForUm

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