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Прокуратура Киева в рамках расследования резонансных уголовных производств по фактам хищения государственных средств во время Евро-2012 сообщила о подозрении бывшему директору предприятия «Спецпостач» международного благотворительного фонда «Безопасность страны». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что возглавляемое подозреваемым предприятие в 2011-2012 годах согласно заключенным договорам занималось закупкой и установкой кресел для главной спортивной арены столицы. Однако, как следует из материалов уголовного производства, при проведении финансовых операций директор общества, используя документы фиктивных предприятий, умышленно уклонился от уплаты в госбюджет почти 5 млн грн налогов.

Действия подрядчика квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины. По результатам расследования следователями прокуратуры ему сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В прокуратуре напомнили, что по указанию генпрокурора Юрия Луценко возобновили и активизировали расследования по уголовным производствах по фактам хищения средств во время проведения Евро-2012.
ForUm

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