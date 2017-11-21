Министерство иностранных дел Украины ответило на недружественные действия Беларуси, которая ранее объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в комментарии Европейской правде.
В ответ на такое решение Минска украинский МИД сообщил белорусской стороне об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства Беларуси в Украине.
«МИД Украины со своей стороны, руководствуясь принципом взаимности, принял решение о том, чтобы выслать из страны представителя посольства Беларуси. По состоянию на данный момент он уже прекратил работу и покинул нашу страну», - рассказала она.
Напомним, 20 ноября Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.
Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.
В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время