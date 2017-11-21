Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий заявляет, что ситуация с отстранением «главы МВД» Игоря Корнета будет скоро разрешена, сообщается на сайте Плотницкого.

«Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что участвуют в учениях по приказу руководства «Министерства внутренних дел ЛНР». Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности «министра внутренних дел». События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное. Попытки определенных структур «Министерства внутренних дел» таким способом оспорить решение суда и ходатайство «комитета Народного совета Луганской народной республики по вопросам государственной безопасности и обороны», работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина перешли все границы допустимого», – отметил он.

Плотницкий подчеркнул, что заявление Корнета «не имеет никаких оснований и юридической силы». «Еще со вчерашнего дня Корнет И.А. законно отстранен от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего «комитета Народного совета». Более того, назначен новый «и. о. министра внутренних дел ЛНР».

В настоящее время следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами. Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный «и. о. министра внутренних дел ЛНР» не давал», – говорится в заявлении.

Плотницкий отметил, что ситуация находится под контролем руководства «Луганской народной республики» и в ближайшее время будет полностью решена». «Попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства «МВД ЛНР», нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах «Луганской народной республики» и являются продолжением кадровых изменений, произошедших 20 ноября согласно законодательству «Луганской народной республики». Однако их действия не должны являться причиной для паники, и в ближайшее время будут полностью устранены. Сейчас руководство «Луганской народной республики» делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы», – сказано в заявлении.

Напомним, сегодня в Луганске вооруженные люди оцепили здание «МВД ЛНР» и весь «правительственный квартал».

Накануне, 20 ноября, главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил с поста «главу МВД» Игоря Корнета. Тот отказался подчиняться приказу.

Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». Здание оцепили боевики, лояльные Плотницкому. Также вооруженные люди взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (телевидение).

В свою очередь Корнет заявил о задержании «украинской диверсионно-разведывательной группы» и опроверг слухи о своей отставке.

Он также заявил о причастности руководителя администрации главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника «Службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в «ЛНР».