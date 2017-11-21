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Глава МИД Польши Витольд Ващиковский высказался за продолжение диалога с Украиной, но, наряду с этим, он выразил разочарование по поводу нынешних отношений между двумя странами. Об этом он сказал в эфире Польского радио.

«Украина отказывается от реализации некоторых двусторонних договоренностей. Спустя несколько лет после начала польско-украинского диалога во взаимоотношениях нет прогресса»,- заявил он.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что Польша не ведет спор с Украиной, тем не менее, несмотря на многолетний диалог – политический, дипломатический, военный и экономический, – нельзя говорить о прогрессе.

Наряду с этим, Ващиковский заверил, что Польша в дальнейшем приветствует и поддерживает проевропейские устремления Украины, а также выступает против российской аннексии Крыма.

По мнению министра, восстановление диалога, а также возврат к реализации принятых раньше договоренностей, в частности, касающихся поисково-эксгумационных работ в местах польских захоронений на Украине, зависит от украинской стороны.

«Запрет на въезд в Польшу некоторых граждан Украины является симметричной мерой, принятой в ответ на антипольские решения украинских властей», - отметил глава МИД Польши.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что официальная Варшава не обнародуетсписок лиц, которым запрещено въезжать в Польшу.

Также польская сторона не хочет официально подтвердить, касается ли запрет председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которого они считают лично ответственным за польско-украинские проблемы в историческом аспекте. 

18 ноября польские пограничники не впустили в Польшу ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.
ForUm

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