Министерство иностранных дел предлагает в несколько раз увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений. Об этом во время заседания Кабинета Министров заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникации МВД.

В частности, за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем 50 км/ч, предлагается установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен). За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В 20 раз увеличивается размер штрафа за управление транспортом без права управления - он составит 10200 гривен, а за повторное нарушение - 40800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40800 гривен.

«Страх у таких людей, которые сознательно садятся за руль, зная, что они вообще не имеют права управления транспортным средством, минимальный, поскольку худшее, что для них будет в случае остановки полицией, - это штраф в размере 510 гривен. Мы предлагаем штрафы за эти правонарушения приравнять к размерам взысканий за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии», - отметил Аваков.

Новыми изменениями также планируется внедрение системы автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД.

Для реализации этих предложений МВД Украины выносит на рассмотрение правительства проект закона Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, а также три проекта постановлений Кабинета Министров относительно изменений в Правила дорожного движения, Положение о порядке выдачи удостоверения водителя и функционирования системы фиксации административных правонарушений.

«В ближайшее время пакет документов будет передан в Верховную Раду Украины. Надеюсь на поддержку депутатского корпуса и срочное принятие соответствующих решений», - подытожил Аваков.

Напомним, Министерство внутренних дел также предлагает выдавать первое водительское удостоверение на 2 года.