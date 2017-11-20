также в разделеОбщество
Интерпол снял с розыска экс-главу МВД Захарченко и его зама 18
ГУР МО: Шаройко давно уволен с военной службы 21
Консула пустили к Грибу на 7 минут 16
СБУ задержала банду хакеров, укравших из госбанков боле 10 миллионов 11
Посол Украины не верит в «признания» Шаройко 23
В ГПУ придумали, как расследовать дела ГБР 11
Завтра суд рассмотрит ходатайство НАБУ о спецрасследовании по Онищенко 11
Дело Шаройко: Беларусь объявила украинского дипломата персоной нон грата 100
За полтора года в Украине хотят поставить 4 тысячи камер видеофиксации 24
Мандат Консультативной миссии ЕС в Украине продлили на 18 месяцев 16
КГБ Беларуси: Шаройко признался, что является кадровым разведчиком 136
Задержанного в Беларуси директора украинского завода обвиняют в даче взятки 117
МВФ еще не одобрил проект госбюджета-2018 27
НАПК подозревает в коррупции 8 экс-чиновников ГФС 46
Спецслужбы Беларуси задержали еще одного украинца 87
Адвокат Зайцевой: Правила нарушили оба участника ДТП в Харькове 65
В Польше заявили, что не будут молчать о «преступлениях УПА» 135
СБУ задержала в Киеве дезертира, сбежавшего в Крым 82

В понедельник, 20 ноября, Совет ЕС утвердил изменения в систему регистрации при пересечении границы Шенгенской зоны. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Новая система в электронном виде будет регистрировать имя, дату въезда/выезда, информацию об отказах в пересечении границы гражданам стран, не входящих в состав ЕС. 

Изменения позволят усилить и ускорить проверки на границах, поскольку новая электронная система заменит штамповки паспортов. Система будет применяться независимо от того, нужна ли гражданам третьих стран виза, сообщает «Новое время».

«Сильный контроль над нашими внешними границами имеет важное значение для эффективного функционирования Шенгенской зоны. Новая система въезда-выезда будет способствовать улучшению внешнего пограничного контроля, лучшей идентификации нарушителей и усилению борьбы с терроризмом», - сказано в сообщении.

25 октября новые правила пересечения границ Шенгена были одобрены в Европарламенте.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

72
Теги