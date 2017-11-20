Белорусские спецслужбы задержали руководителя укранского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» (г. Константиновка Донецкой области) Александра Скибу.

Об этом говорится в письме на имя посла Украины в Беларуси Игоря Кизима от 16 ноября, сообщает LB.ua.

В обращении, подписанном и.о. председателя правления этого завода О. Козьменко, утверждается, что директор ПАО «Завод утяжелителей» Скиба Александр Сергеевич (7 мая 1978 года рождения) прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с ОАО «Минский тракторный завод», с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода.

Скиба вылетел из Киева в Минск рейсом 15 ноября в 14:20 и прибыл туда в 16:15 того же дня по местному времени. Обратно вернуться он собирался того же дня, о чем он сообщил по телефону в 19.20 по киевскому времени.

Однако в следующий раз на связь А. Скиба вышел уже утром – он позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Беларуси.

«Пытаясь узнать судьбу нашего сотрудника я обратился по телефону, найденному в сети Интернет, к Оперативному дежурному Управления КГБ Беларуси в г. Минск с запросом о задержании нашего сотрудника. Человек, который представился заместителем оперативного дежурного, подтвердил мне факт содержания нашего сотрудника в этом учреждении», - говорится в письме.

При этом представитель КГБ Беларуси не сообщил обстоятельств и цели задержания, пообещав перезвонить, если возникнет такая необходимость.

Напомним, в Беларуси задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В «Украинском радио» добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Министерство иностранных дел Украины принимает меры по защите прав задержанного.