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Российский суд собирается осудить украинского журналиста Романа Сущенко на 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Завтра (20 ноября. – Ред.) к моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко прилетают на свидание жена с дочерью, в канун «суда», где ему собираются выписать 20 лет за «сбор информации о предположительном вторжении России в Украину» летом-осенью 2016-го, по версии следствия», - сказал Фейгин, сообщает УНИАН.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

25 сентября российский суд на 2 месяца продлил Сущенко срок содержания под стражей.

По информации защиты, ФСБ РФ завершила расследование Сущенко.
ForUm

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