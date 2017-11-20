Вчера, 19 ноября, в оккупированном Симферополе сотрудниками полиции был задержан активист объединения «Крымская солидарность» Руслан (Алимдар) Белялов, сообщается на странице организации в Facebook.
По информации объединения, причина его задержания - якобы его автомобиль находится в угоне.
В «Крымской солидарности» напомнили, что на прошлой неделе 8 ноября в его доме силовики провели обыск, после которого была обнаружена пропажа личных денег (3000 долларов и 60000 рублей). «Обыск, пропажа личных денег, а сегодня - задержание... Все это мы расцениваем как давление на социально и политически активных мусульман Крыма. В частности общеизвестно, что Алимдар Белялов - гражданский журналист, участник объединения «Крымская солидарность». Он известен общественности тем, что занимает активную общественную позицию: постоянно поддерживает крымских татар при обысках, на судах, делает стримы с места происшествия этих событий, и просто не остается в стороне от проблем своего народа», – сказано в сообщении.
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