За минувшие сутки по всей линии соприкосновения враг совершил 26 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов 1 военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. На разных участках линии соприкосновения российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя артиллерию, танковое вооружение и минометы», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, прошлые сутки отличились осложнением обстановки на луганском направлении. Здесь еще днем противник вел огонь из вооружения танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов в районе Троицкого. Уже в темное время суток противник выпустил 20 снарядов калибра 152-мм по оборонным укреплениям у Причепиловки, а из 82-мм минометов вел огонь по защитникам Новоалександровки и Луганского. На этом же направлении противник активно применял и пехотное вооружение. Защитников Луганского российские наемники неоднократно обстреливали из вооружения БМП, а опорные пункты у Станицы Луганской, Светлодарска, Новотошковского, Крымского, Новолуганского и Богуславска незаконные вооруженные формирования обстреливали в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении в вечернее время эпицентр вооруженной нестабильности переместился из Приазовья в пригород Авдеевки. Захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали несколько участков на подступах к этому прифронтовому городу и в районе Каменки.

В штабе подчеркнули, что в 16-ти случаях наши военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов из оружия, незапрещенного Минскими договоренностями.