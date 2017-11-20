Украина и Польша договорились совместно оптимизировать, то есть сократить, список украинцев, которым запрещен въезд в Польшу. Об этом сказал заместитель главы администрации президента Константин Елисеев в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в списке - украинские чиновники, историки и общественные деятели, сообщает LIGA.net.

Елисеев встретился с главой канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским в пятницу, 17 ноября.

Как ранее сообщал ForUm, 18 ноября в 12:00 на международном пункте пропуска «Шегени» польские пограничники не впустили в Польшу ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

Позже Польша официально подтвердила запрет на въезд.

В Министерстве иностранных дел Украины высказали послу Польши Яну Пекло недовольство запретом на въезд в страну Шеремете.

Во время встречи 17 ноября Елисеев и Щерский договорились о снятии моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.