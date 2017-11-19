В Министерстве иностранных дел Украины высказали послу Польши Яну Пекло недовольство запретом на въезд в страну ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремете, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«18 ноября 2017 в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша в Украине Ян Пекло в связи с недопуском ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета в Польшу», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в ходе встречи было отмечено, что запрет на въезд в Польшу Шеремете противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей Консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 в Кракове.

«В этой связи выражена надежда, что достигнутые накануне двусторонние договоренности позволят безотлагательно решить досадную ситуацию с Шереметой», – подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщал ForUm, 18 ноября в 12:00 на международном пункте пропуска «Шегени» польские пограничники не впустили в Польшу ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

В связи с этим министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла.

Позже польша официально подтвердила запрет на въезд в страну Шеремете.