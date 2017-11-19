Польша официально подтвердила запрет на въезд в страну секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету.

Информацию подтвердил глава пресс-службы польского МИД Артур Ломпарт, сообщает «Европейская правда».

По его словам, это решение связано с запретом на проведение поисков и эксгумации польских жертв войны и конфликтов на территории Украины.

«Пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена», - заявил он.

Пресс-секретарь Бещадского отделения пограничной службы Польши Ельжбьета Пикор объяснила, что Шеремет не отвечал требованиям, которые позволяют въехать в страну.

«Его данные фигурировали в базе лиц, нежелательных на территории нашей страны, поэтому его не пустили», - сказала она.

Как ранее сообщал ForUm, 18 ноября в 12:00 на международном пункте пропуска «Шегени» польские пограничники не впустили в Польшу ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

В связи с этим министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла.