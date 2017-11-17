Вчера, 16 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении задержанному накануне предполагаемому участнику коррупционной схемы с завладением денежными средствами, выделенными на реализацию так называемого проекта «Стена», сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 («фиктивное предпринимательство») Уголовного кодекса Украины.

Наполним, 15 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины прокуратуры провели ряд обысков, по результатам которых задержали мужчину, который вероятно задействован в коррупционной схеме по завладению средствами государственного бюджета Украины, выделенных на проект «Стена».

августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шесть человек, вероятно причастных к хищению средств так называемого проекта «Стена». Среди задержанных – должностные лица Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков.

В тот же день задержан еще один человек, который, по версии следствия, выполнял роль посредника.

В течение 10-11 августа Соломенский районный суд Киева избралмеру пресечения семи подозреваемым в данном уголовном производстве.

4 октября Военной прокуратурой Центрального региона Украины обвинительный акт в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины о растрате средств, выделенных на проект «Стена», был направлен в суд.