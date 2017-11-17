Военная помощь США будет предоставляться Украине при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора, включая введение гражданского контроля за военными, сотрудничество и координацию с парламентским контролем за военными, улучшение системы обеспечения и управления запасами и безопасности чувствительных иностранных технологий. об эжтом говорится в комментарии к законопроекту от сенатора енатор Роба Портмана.

Портман отметил, что в законопроекте подробно описаны условия предоставления помощи и методологии для подтверждения прогресса Украины в институциональных оборонных реформах. Ключевые цели будут включать улучшение обеспечения, управления запасами, улучшение безопасности частной или зарубежной оборонной технологий, сообщает «Голос Америки».

Впервые, оборонная помощь Украине может предоставляться для укрепления защиты на море. Предоставление воздушных и береговых оборонительных радаров, минного и противоминного оборудования, прибрежного и берегового оборудования. Эти дополнения отвечают наиболее насущным потребностям украинских военных в противотанковом оружии, защищенной связи и контрартиллерийских радарах.

Значительно расширяются возможности помощи по лечению и реабилитации украинских военнослужащих. Облегчаются возможности использовать помощь США для покрытия медицинских и других расходов, связанных с заботой об украинских военнослужащих, медицинского обучения и поддержки украинцев.

«Существует стабильная двухпартийная поддержка того политического инструментария, который должны использовать Соединенные Штаты в рамках комплексной стратегии в отношении Украины, сдерживать будущую агрессию против наших союзников и интересов, поддерживать фундаментальные принципы международной системы под руководством США, против которой направлены действия России, - заявил Портман, - если российская агрессия на востоке Украины продолжится и если Россия продолжит использовать технологии гибридной войны, такие как пропаганда и дезинформация, для США и НАТО очень важно предоставлять постоянную экономическую, политическую и военную поддержку, чтобы Украина обеспечила свое демократическое будущее. Независимая Украина является ключевым элементом не только Восточной Европы, но затрагивает и более широкие интересы США в регионе и за его пределами».

Напомним, в начале сентября комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

16 ноября данный проект закона одобрил Сенат США.