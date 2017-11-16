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Вчера, 15 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели ряд обысков, по результатам которых задержали мужчину, который вероятно задействован в коррупционной схеме по завладению средствами государственного бюджета Украины, выделенных на проект «Стена», сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, этот человек выступил пособником в завладении бюджетными средствами должностными лицами Государственной пограничной службы Украины и руководителями предприятий-генподрядчиков.

В частности, как установили сыщики НАБУ, задержаный организовал приобретение предприятия с признаками фиктивности и в течение 2015-2016 годов обеспечивал через него обналичивание безналичных средств, поступавших от генеральных подрядчиков, привлеченных должностными лицами ГПСУ для осуществления мероприятий по инженерно-техническому обустройства границы. Всего, согласно данным следствия, с участием этого предприятия конвертированы в наличные более 10 млн грн, выделенных для инженерно-технического обустройства границы, которыми в дальнейшем завладели участники преступной схемы.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос сообщения ему о подозрении, а также избрание меры пресечения.

Кроме того, по результатам проведенных обысков детективы НАБУ изъяли более 40 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе и тех, которые были задействованы в преступной схеме завладения бюджетными средствами, а также несколько сотен тысяч наличных.

Напомним, 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шесть человек, вероятно причастных к хищению средств так называемого проекта «Стена». Среди задержанных – должностные лица Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков.

В тот же день задержан еще один человек, который, по версии следствия, выполнял роль посредника.

В течение 10-11 августа Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения семи подозреваемым в данном уголовном производстве.

4 октября Военной прокуратурой Центрального региона Украины обвинительный акт в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины о растрате средств, выделенных на проект «Стена», был направлен в суд.
ForUm

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