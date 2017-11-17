также в разделеПроисшествия
Боевики обстреляли жилые кварталы Попасной 20
АТО: На Светлодарской дуге боевики выпустили более 90 мин 35
В Крыму обстреляли дом крымскотатарского активиста 38
В Николаевском горсовете активисты устроили потасовку с полицией 45
На Волыни в ДТП погиб глава Шацкой ОТО 40
Подрыв полицейского авто на Донетчине квалифицировали как теракт 27
Боевики уменьшили количество обстрелов, потерь среди военных нет 26
На Донетчине на мине подорвался полицейский автомобиль, погиб правоохранитель 94
В Харькове авто российского генконсула облили кислотой 71
В Ривном мужчина бросил гранату в полицейских 61
Полиция открыла дело по факту незаконной охоты на Закарпатье 39
Обострение в АТО: боевики применяют артиллерию и танки 80
В ДТП в Словакии погибли двое украинцев 61
В Виннице возле магазина «Рошен» обнаженная активистка Femen сожгла декоративный трамвай 50
Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Марьинки 29
Сутки в зоне АТО: 33 обстрела, ранены 2 военных 43
Под Бахмутом женщина подорвалась на растяжке 84
На Херсонщине школьницы устроили жестокую драку 213

Сегодня, 17 ноября, около 7:30 в Виннице в одной из квартир дома на улице 600-летия на пятом этаже в результате взрыва гранаты погиб 27-летний местный житель, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По словам заместителя начальника взрывотехнического отдела полиции Игоря Снегиря, предварительно, трагедия произошла в результате взрыва гранаты, но окончательно это будет установлено после проведения экспертиз.

В главке отметили, что погибший мужчина несколько месяцев назад вернулся из зоны АТО.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ст. 115 УК (убийство) с дополнительной квалификацией несчастный случай.

Никто из жителей девятиэтажки, где произошел взрыв, не пострадал.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги