Сегодня, 17 ноября, около 7:30 в Виннице в одной из квартир дома на улице 600-летия на пятом этаже в результате взрыва гранаты погиб 27-летний местный житель, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По словам заместителя начальника взрывотехнического отдела полиции Игоря Снегиря, предварительно, трагедия произошла в результате взрыва гранаты, но окончательно это будет установлено после проведения экспертиз.

В главке отметили, что погибший мужчина несколько месяцев назад вернулся из зоны АТО.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ст. 115 УК (убийство) с дополнительной квалификацией несчастный случай.

Никто из жителей девятиэтажки, где произошел взрыв, не пострадал.