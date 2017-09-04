Военной прокуратурой Центрального региона Украины направлен в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины о растрате средств, выделенных на проект «Стена», сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что обвинительный акт направлен в суд по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

В ведомстве подчеркнули, что Оболонский районный суд города Киева будет рассматривать уголовное производство по обвинению военнослужащих структурных подразделений Государственной пограничной службы Украины относительно вымогательства у предпринимателя «вознаграждения» за несоздание препятствий при выполнении условий договора по строительству объекта «Евростена», а именно подписание актов приема-передачи выполненных работ, перечисление средств коммерческому обществу по договору и нерасторжение договорных отношений с коммерческим предприятием.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шесть человек, вероятно причастных к хищению средств так называемого проекта «Стена». Среди задержанных – должностные лица Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков.

В тот же день задержан еще один человек, который, по версии следствия, выполнял роль посредника.

В течение 10-11 августа Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения семи подозреваемым в данном уголовном производстве.