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В Кракове проходит встреча Консультационного комитета Украины и Польши, сообщает в Twitter посольства Украины в Польше.

«В Кракове проходит встреча сопредседателей консультационного Комитета президентов Украины и Польши», – говорится в сообщении.

По данным Посольства, в заседании принимают участие заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев госсекретарь – руководитель офиса президента Польши Кшиштоф Щерский.

Напомним, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины. 

11 ноября президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда согласовали проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета на уровне внешнеполитических советников глав государств в Кракове. 

 
ForUm

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