Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда согласовали проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета на уровне внешнеполитических советников глав государств на следующей неделе в Кракове. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко поздравил Дуду с Днем независимости Польши и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства ради мира, процветания и благополучия народов двух стран.

Лидеры двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Также президенты поручили начать подготовку к рабочему визиту Дуды в Харьков в декабре этого года.

Порошенко и Дуда скоординировали позиции в контексте подготовки к Саммиту «Восточного партнерства», который пройдет 24 ноября в Брюсселе.

Как сообщал ForUm, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины.

В свою очередь глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский положительно воспринял предложение украинской стороны.