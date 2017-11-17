также в разделеОбщество
Отчеты НАБУ, НАПК, ГПУ и СБУ заслушают на экстренном заседании комитетов ВР 11
Кучма: Вопрос освобождения украинских заложников решает только Путин 24
ГПУ допросит Сытника на следующей неделе 20
НАПК внесло предписание Кличко по еще одному подчиненному 17
Похитителей мариупольского чиновника приговорили к 8 годам тюрьмы, организатора еще ищут 22
Луценко прокомментировал дело НАБУ против него 65
Шаройко задержал КГБ Беларуси 25
В зоне АТО подорвался боец Нацгвардии 42
МИД знает о задержании Шаройко, но обстоятельства не комментирует 39
СМИ узнали подробности открытого на Сытника дела 43
Россия намерена построить стену на админгранице Крыма с Украиной до 2018 года 70
МИД рекомендует украинцам не ехать в Зимбабве 31
В Беларуси задержан собкор «Украинского радио» 151
В Одессе возле «Привоза» нашли авто с оружием 22
Министра юстиции взяли под охрану 85
НАБУ расследует возможное незаконное обогащение Луценко 139
В Беларуси осудили боевика «ДНР» 55
Главарь «ДНР» поручил подготовить обмен пленными с Украиной 47

Генеральная прокуратура вызывает экс-президента Виктора Януковича на 22 ноября для проведения следственных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве по факту захвата государственной власти, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

 «В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины В. Янукович вызывается на 22 ноября 2017 к старшему следователю по особо важным делам управления специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины для проведения следственных и других процессуальных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве по факту захвата Януковичем В.Ф. государственной власти, в том числе путем изменения Конституции Украины и принятия Конституционным судом Украины неправосудных решений», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 6 октября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги