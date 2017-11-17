Генеральная прокуратура вызывает экс-президента Виктора Януковича на 22 ноября для проведения следственных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве по факту захвата государственной власти, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

«В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины В. Янукович вызывается на 22 ноября 2017 к старшему следователю по особо важным делам управления специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины для проведения следственных и других процессуальных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве по факту захвата Януковичем В.Ф. государственной власти, в том числе путем изменения Конституции Украины и принятия Конституционным судом Украины неправосудных решений», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 6 октября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.