Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов никоим образом не влиял на решение комиссии, которая выбирала руководство Государственного бюро расследований, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Учитывая распространение в некоторых СМИ информации о якобы влиянии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова на назначение руководства Государственного бюро расследований, отмечаем, что эти манипуляции, не подтвержденные никакими фактами, имеют целью дискредитацию и унижение новосозданного государственного органа, который должен стать главным инструментом государства в борьбе с преступностью», – говорится в сообщении.

«Тезис, что все значимые события в стране не могут состояться без участия СНБО Украины, стал для многих аксиоматическим. Однако подчеркиваем, что секретарь СНБО Украины никогда и никоим образом не влиял на решение комиссии, которая выбирала руководство ГБР, и даже не знаком с подавляющим большинством ее членов», – подчеркнули в СНБО.

В СНБО отметили, что из всех претендентов на руководящие должности в ГБР, Турчинов со времен работы в СБУ знаком только с главным военным прокурором Анатолием Матиос. «Что касается других кандидатов, секретарь СНБО Украины не имеет достаточной информации о них, чтобы давать оценки или рекомендации», – заявили в ведомстве.

«Секретарь СНБО Украины считает важным реформирование правоохранительной системы, создание и становление ГБР как профессионального и независимого института. Давать же оценку руководителям новой структуры можно только исключительно по результатам их работы», – сказано в сообщении.

Напомним, директором Государственного бюро расследования избран Роман Труба.