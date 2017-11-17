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Генеральный прокурор Юрий Луценко спокойно относится к расследованию НАБУ дела о его возможном незаконном обогащении. Об этом он заявил на брифинге, передает 112 Украина. 

«На самом деле я спокойно отношусь к тому, что любой правоохранительный орган регистрирует уголовное производство, что касается того или иного должностного лица, включая руководителей этих органов. Если не ошибаюсь, это уже 5 или 6, может больше, уголовное производство, которое имеет отношение ко мне. Знаю, что некоторые закрыты из-за отсутствия состав преступления, некоторые расследуются, и это нормально. Ненормальным, конечно, есть ажиотаж вокруг этого», - сказал он. 

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Луценко. Расследование начато 30 октября во исполнение судебного решения. Экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин утверждает, что расследование против Луценко начали после его заявления. Тем временем в НАБУ изданию INSIDER уточнили, что Кузьмин их закидывает такими обращениями, и когда они отказывают, то подает иск в суд, который и обязывает бюро открывать дело.

За день до этого в СМИ появилась информация, что ГПУ открыла уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия. 

 
ForUm

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