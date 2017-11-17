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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора Юрия Луценко. Об этом Українським Новинам сообщила спикер НАБУ Светлана Олифира.

По ее словам, расследование начато 30 октября во исполнение судебного решения.

Дело открыто по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса.

О подозрении никому не сообщалось.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что детективы НАБУ работают на адвокатов Януковича.
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