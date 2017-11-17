Четверо мужчин, которые похитили должностное лицо в Мариуполе и требовали за него 100 тыс. долларов США выкупа, приговорены к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Во время судебных слушаний установлено, что в мае 2015 года четверо мужчин по предварительному сговору на одной из автостоянок Мариуполя похитили начальника одного из отделов городского управления юстиции. Злоумышленники посадили мужчину в автомобиль, связали ему руки, надели маску на голову и повезли в дом, расположенный в Центральном районе.

Там преступники длительное время били похищенного чиновника, после чего привязали скотчем к стулу и держали в качестве заложника. Впоследствии они заставили мужчину позвонить жене, чтобы та передала похитителям 100 тыс. долларов США за его освобождение.

Трех фигурантов преступления сотрудники полиции совместно с СБУ задержали сразу, четвертого – через некоторое время в Закарпатской области. Место нахождения пятого участника, который является организатором преступления, неизвестно. Он находится в розыске, а материалы к нему выделены в отдельное уголовное производство.

В апреле текущего года Приморский районный суд Мариуполя признал четырех обвиняемых виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины, и приговорил каждого к 8 годам заключения.

Однако сторона защиты подала апелляционную жалобу.

«Благодаря принципиальной и обоснованной позиции прокуратуры Донецкой области, Апелляционный суд Донецкой области оставил жалобу защитников без удовлетворения, а приговор суда - без изменений. Поэтому четверо похитителей приговорены к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества», - сообщили в прокуратуре.

Приговор вступил в силу.