Россия намерена сделать на Донбассе замороженный конфликт по примеру Приднестровья. Об этом заявил второй президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма 17 ноября в Киеве.

«То, что предлагает Россия на линии соприкосновения, – это сделать новую границу с Украиной. И сделать что-то по примеру Приднестровья, опять один из замороженных конфликтов, но это будет намного хуже, потому что у Приднестровья нет границы с Россией», – сказал он журналистам, сообщает 112 Украина.

По словам Кучмы, встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера не дала результатов.

«29 пунктов предложили США, три пункта Россия готова принять, и то, что он (Сурков – Ред.) говорит: «три – это не ноль» – так это ноль», – считает он.

Кучма указал, что не видит на данный момент перспективы решения конфликта на Донбассе. «Такими поступками, которые происходят, шансов добиться мира в том регионе нет», – добавил он.

Представитель Украины в ТКГ также отметил, что украинская позиция должна быть неизменной – миротворческие войска должны присутствовать на всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.