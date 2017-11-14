Запрет на въезд в Польшу действует лишь в отношении отдельных украинских чиновников, ответственных за принятие решений.

Об этом рассказал вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в интервью агентству PAP, сообщает «Европейская правда».

«Мы говорим здесь о правительственных чиновниках, представителях украинского государства, а не газет, аналитических центров, университетов или ансамблей песни и танца. О тех, кто принимает решения, которые не только оскорбляют чувства поляков, речь идет в том числе об оспаривании Волынского преступления, но прославляют украинские формирования, сотрудничавшие с нацистской Германией», - сказал он.

«Это не только антипольские настроения, а антиевропейские - отрицание всего, за что многие украинцы отдали жизнь и здоровье во время Революции достоинства», - добавил Цихоцкий.

При этом он не стал отвечать на вопрос, насколько длинным является список украинцев, которым запрещен въезд в Польшу.

Дипломат также отметил, что они не обязаны информировать о запрете на въезд тех, кто оказался в списке.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что официальная Варшава не обнародует список лиц, которым запрещено въезжать в Польшу.

Также польская сторона не хочет официально подтвердить, касается ли запрет председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которого они считают лично ответственным за польско-украинские проблемы в историческом аспекте.