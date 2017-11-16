Директор дворца «Украина» Андрей Недзельский заявил, что не знал о предстоящем выступлении Ани Лорак на юбилейном концерте балета Freedom. Об этом он сказал в комментарии ТСН.

14 ноября состоялся юбилейный концерт балета Freedom, в котором участвовала скандальная певица.

Недзельский сказал, что балет Freedom не поставил его в известность о том, что пригласил певицу на свой концерт.

«Меня организаторы шоу-балета Freedom не информировали об участии Ани Лорак в своей программе. В списках артистов она не была заявлена», - сказал он.

Также он извинился за неоперативность, поскольку сейчас находится за границей.

Напомним, 14 ноября этого года Ани Лорак впервые за последние три года неожиданно выступила в Киеве. Артистка приняла участие в юбилейном концерте балета Freedom.

Во время протеста против концерта Ани Лорак в Киеве в ноябре 2014 года пострадало 3 человека. Кроме того, столичный главк сообщил о 7 пострадавших милиционерах.