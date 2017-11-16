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Применение предложенного Национальным банком Украины механизма округления суммы покупки за наличные с прекращением чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек не окажет влияния на инфляцию в нашей стране.

Об этом сообщил журналистам заместитель директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, комментируя соответствующий проект решения регулятора.

«Мы считаем, что любое влияние, как прямое, так и опосредствованное, на инфляцию, будет отсутствовать», - приводит его слова УНИАН.  

Лепушинский отметил, что о прямом влиянии вообще речь не идет, поскольку предлагается округление общей суммы по чеку, в то время как цены индивидуальных товаров останутся неизменными. Также Лепушинский исключил и непрямое влияние в форме повышения торговыми сетями цен после решения НБУ. 

«Рынок розничных товаров является достаточно конкурентным. И в любом случае, если цена устанавливалась на уровне 20 гривен 14 копеек, то исключительно для поддержки конкурентного преимущества», - добавил он.

Также Лепушинский отметил, что большинство торговых сетей уже выработали собственные правила округления, также как и рынки.

Напомним, Национальный банк Украины рассматривает возможность оптимизации обращения монет мелких номиналов и предлагает ввести в Украине механизм округления общих сумм расчетов за товары, работы и услуги.

 
ForUm

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