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На сегодняшний день в Национальной полиции Украины есть в наличии 476 электронных средств контроля, из которых только 67 «браслетов» или 14% - в исправном состоянии. Об этом сообщили УНН в Департаменте связи и телекоммуникаций Национальной полиции Украины.

«В настоящее время в подразделениях Национальной полиции Украины находится 476 электронных средств контроля, из которых 67 – в технически исправном состоянии», - сообщили в полиции.

При этом в ведомстве уточнили, что сотрудники полиции надели «браслеты» на 67 человек.

В то же время, по информации полиции, в течение десяти месяцев этого года было 1375 постановлений судов о применении электронного средства контроля, но не выполнено 818 постановлений из-за отсутствия необходимого оборудования.

Как сообщал ForUm, 7 ноября на сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра надели электронный браслет, который МВД искало несколько дней.  
ForUm

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