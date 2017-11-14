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По данным Комитета избирателей Украины, 188 народных депутатов пропустили половину голосований Верховной Рады за три года, сообщили ForUm’у в пресс-службе КИУ.

Отмечается, что среди этих депутатов 43 – пропустили 90% голосований.

В целом статистика голосований ВР за три года такова:

- 188 народных депутатов приняли участие в менее 50% голосований;

- 80 депутатов - в 51-60%;

- 75 депутатов - 61-70%;

- 47 депутатов - 71-80%;

- 23 депутата - 81-90%;

- 8 депутатов - 91-99%.

В списке 43 депутатов, которые пропустили почти все голосования ВР, больше всего членов фракции «Оппозиционный блок» – 18 человек. Также в списке 10 депутатов «Видродження», 9 – внефракционных, 4 – «Воли Народа», по 1 – НФ и БПП.

Всего за три года произошло 10 945 голосований.

Напомним, ранее в КИУ назвали ТОП-10 прогульщиков Рады за три года.
ForUm

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