Следующий год должен стать годом успеха Украины. Об этом в своем видеообращении на Facebook заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Следующий год должен стать годом успеха Украины. Правительство совместно с парламентом и Президентом уже наработали немало важных для государства решений, которые ожидают дальнейшего принятия и внедрения», – отметил он.

Одно из них, по словам премьера, - проект госбюджета на 2018 год. «Мы будем финансировать образование, здравоохранение, обеспечим продолжение децентрализации, будем строить дороги и развивать нашу энергонезависимость», – подчеркнул Гройсман.

Напомним, в начале сентября Министерство финансов внесло в Кабинет Министров проект бюджета на 2018 год.

15 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2018 год.