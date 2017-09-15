Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2018 год. Соответствующее решение принято правительством 15 сентября, сообщают Українські Новини.

Проект госбюджета предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.

Дефицит госбюджета составит 2,4% ВВП.

Ожидается, что доходы сводного бюджета в 2018 вырастут на 15% и составят 1,119 трлн гривен.

Проект предусматривает рост минимальной зарплаты на 16,3% до 3723 гривен.

Расходы на социальные услуги должны вырасти со 117,6 млрд гривен в 2017 до 122,7 млрд гривен в 2018 году.

Основные направления финансирования: адресные субсидии на оплату коммунальных услуг – 55,1 млрд гривен, льготы на оплату коммунальных услуг – 7 млрд гривен, расходы на выплату малообеспеченным семьям и другим социальным категориям населения - 57,9 млрд гривен, помощь на покупку твердого и жидкого печного топлива – 2,7 млрд гривен.

Расходы госбюджета в 2018 году на оборону и безопасность составят 164,9 млрд гривен, что на 15% больше, чем в этом году.

В частности, на Вооруженные силы расходы увеличены на 11 млрд гривен (22,4%) до 60 млрд гривен, на развитие, закупку и модернизацию военной техники на 6,5 млрд гривен (66%) до 16,4 млдр гривен, на органы МВД, охрану госграницы и ликвидацию ЧС расходы увеличены на 10,8 млрд гривен (20,3%) до 63,9 млрд гривен.

На развитие дорожной инфраструктуры расходы увеличатся с 32,2 млрд гривен (2017 год) до 44 млрд гривен.

Расходы на государственный дорожный фонд составят 32,6 млрд гривен, также предусмотрено увеличение расходов за счет перевыполнения таможенных планов.

Правительство планирует привлечь от международных доноров 5,4 млрд гривен на ремонт дорог, а также направить 4 млрд гривен на ремонт дороги Львов- Тернополь - Хмельницкий - Винница, Умань - Одесса - Николаев - Херсон, 2 млрд гривен на ремонт дороги Киев-Харьков - Довжанский.

Фонд энергоэффективности в следующем году должен составить 1,6 млрд гривен (800 млн гривен - средства международных доноров, 400 млн гривен - на "теплые" кредиты).

Также в следующем году должны вырасти расходы на поддержку АПК с 6,3 млрд гривен до 7,3 млрд гривен (1 млрд гривен - фермерский хозяйства, 2 млрд гривен - дотации, 1 млрд гривен удешевление сельхозтехники, 2,3 млрд гривен - животноводство).

Государственная программа регионального развития предусматривает расходы в 2018 году на уровне 10 млрд гривен.

В госбюджете заложены расходы на образование в размере 217,5 млрд (повышение зарплат учителей на 25%, 1 млрд гривен - на модернизацию начальной школы, 520 млн гривен - повышение квалификации учителей начальных классов, 373 млн гривен - на учебники для учеников 1-го класса, 54,6 млн гривен - создание электронной платформы для размещения образовательных материалов, 504,5 млн гривен на инклюзивное образование).

Также предусмотрены расходы на науку в размере 7,9 млрд гривен (в 2017 было 6,4 млрд гривен).

Должны увеличится расходы на здравоохранение с 101,3 млрд гривен в этом году до 112,5 млрд гривен (13,3 млрд гривен - финансирование первичной медпомощи, 51,4 млрд гривен - вторичной, третичной и экстренной, 1 млрд гривен – реимбурсация возмещения стоимости лекарств, 112 млн гривен - реализация пилотного проекта по трансплантации органов, 150 млн гривен – закупка ангиографического оборудования, 5,95 млрд гривен - госзакупка лекарств, 389,9 млн гривен - лечение за рубежом, 1 млрд грн - развитие сельской медицины).

Расходы на культуру в 2018 составят 4,1 млрд гривен (51,3 млн гривен – чествование памяти участников Революции Достоинства, 200 млн гривен - строительство Пантеона героев, Национальный музей «Мемориал жертв Голодомора», 500 млн гривен - развитие отечественного кинематографа, 202,9 млн гривен сохранение национального культурного наследия).

Также должны увеличится расходы на дипломатию с 4,1 млрд гривен до 4,4 млрд гривен.