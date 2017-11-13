По меньшей мере 445 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье на границе Ирана и Ирака.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Отмечается, что еще 7,1 тыс. человек получили ранения.

Ранее командующий сухопутными силами иранской армии Кийумарс Хейдари заявил о готовности властей Ирана немедленно направить в пострадавшие районы страны 145 вертолетов, чтобы доставить гуманитарную помощь, а также перевезти раненых.

В спасательных службах страны заявили, что землетрясение привело к разрушениям в восьми городах и более 500 деревнях в западной провинции Керманшах.

Напомним, вечером 12 ноября на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,3.

По предварительной информации, среди пострадавших в результате землетрясения в Иране граждан Украины нет.